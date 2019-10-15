Актуальная информация для родителей в связи с планируемым открытием новых детских садов

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- МБДОУ «Детский сад № 181» г.о. Самара, пр. Карла Маркса, д 448 а (на 240 мест, из них 80 - для детей в возрасте с 2 до 3 лет);- МБДОУ «Детский сад № 462» г.о. Самара, расположенный в районе жилых домов №№ 138, 142 по ул. Алма-Атинской (на 240 мест, из них 80 - для детей в возрасте с 2 до 3 лет);- МБДОУ «Детский сад № 87» г.о. Самара, расположенный в районе жилых домов №№ 112, 114, 116 по ул. Ташкентской (на 240 мест, из них 80 - для детей в возрасте с 2 до 3 лет);- МБДОУ «Детский сад № 340» г.о. Самара, ул. Георгия Ратнера, д 25 (на 150 мест, из них 40 - для детей в возрасте с 2 до 3 лет);- до МБОУ ОДПО ЦРО г.о. Самара, ул. Ново-Вокзальная, 213 (на 240 мест, из них 60 - для детей в возрасте с 2 до 3 лет);- МАДОУ «Детский сад № 56» г.о. Самара, ул. Алексея Толстого, 37 (на 75 мест для детей в возрасте с 2 до 3 лет).Открытие данных учреждений запланировано в рамках национального проекта «Демография», утвержденного Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина.Для добавления выбранного дошкольного учреждения в заявление родителям необходимо обратиться в муниципальное автономное учреждение городского округа Самара «Многофункциональный центр предоставления государственных (муниципальных) услуг». При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении ребенка.Распределение свободных мест в данных детских садах будет проводиться в автоматизированном порядке в соответствии с постановлением Администрации городского округа Самара от 07.07.2015 № 692 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования», передает пресс-служба горадминистрации.