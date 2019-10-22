Акция памяти Калашникова с участием более 2 тысяч юнармейцев состоится в Самаре 31 октября

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- В акции в память о легендарном конструкторе Михаиле Калашникове примут участие 47 лучших юнармейских коллектива по 52 человека каждый со всех муниципалитетов региона, - сказал начальник штаба самарского отделения Юнармии Алексей Родионов. - Это масштабная акция не только в рамках Самарской области, но и всей страны.Алексей Родионов отметил, что все 47 расчётов с 1 по 5 ноября также проведут в своих районах и городах мини-парады у окон ветеранов Великой Отечественной войны. Каждый юнармейский расчёт для этого уже выучил песню и готовится поздравить ветеранов, которые по состоянию здоровья не могут выйти на улицу или посетить Парад Памяти 7 ноября.