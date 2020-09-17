Актриса Анастасия Шульженко обнародовала видео в ванной с Тарзаном

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Актриса Анастасия Шульженко, оказавшаяся в центре скандала с Тарзаном (Сергеем Глушко), раскрыла подробности их отношений и обнародовала интимные кадры в эфире программы “На самом деле” на Первом канале, передает РИА Новости.

По словам девушки, их связь началась после знакомства на одном из концертов Глушко и длилась более полутора лет.

“Познакомились мы на его шоу, после чего поехали к Сергею в гости. Слово за слово, прикосновение за прикосновением, и все случилось. Мы виделись, когда у Сережи было свободное время. Я никогда ни на что не претендовала, просто хотела быть рядом”, — рассказала Шульженко в эфире телешоу.

Актриса также обнародовала интимное видео, на котором она запечатлена в ванной вместе с Тарзаном. По признанию девушки, эта запись была сделана не для шантажа, а на память.

Ранее муж Наташи Королевой записал видео в Instagram, в котором признался в измене жене. В нем артист сообщил, что под воздействием запрещенных веществ, которыми его "накачали", вступил в сексуальную связь с двумя девушками. Позже запись была удалена.

Сама Шульженко сообщала, что на нее оказывают серьезное давление из-за обвинений Наташи Королевой в краже драгоценностей. "Я просто боюсь за свою жизнь, за жизнь своих близких. И просто незаконное обвинение в том, чего я не совершала", - добавила актриса.

Фото: соцсети