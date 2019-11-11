Активисты акции «Подари Аленький цветочек» и артисты молодежного театра Самарского института культуры подарят самарцам цветы

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Спектакль «Аленький цветочек» стал лауреатом фестиваля «Театральное Приволжье», который проходит в Год театра в России в Приволжском федеральном округе по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО И.А. Комарова.Самарские студенты решили выразить свою поддержку юным артистам и организовали акцию-челлендж «Подари Аленький цветочек». Они призывают выкладывать в социальные сети фотографии живого или сделанного своими руками алого цветка и ставить хэштеги #театральноеприволжье #годтеатра.Цветок можно было поливать, дарить на улице прохожим или рисовать, главное – сделать фото и выложить в соцсети с призывом к жителям других регионов голосовать за постановку самарских студентов.Продолжая акцию, юные актеры и их поклонники решили раздать цветы алого цвета прохожим с призывом поддержать спектакль ребят. Для этого надо выложить фото с цветком в соцсетях с хэштегом, призывающим один из регионов Приволжского федерального округа голосовать за спектакль «Аленький цветочек» или другой самарский спектакль-победитель, «Тайна серого замка, или каникулы с привидениями» (образцовая эстрадная студия «Дорога добра»). Хэштег с обозначением другого региона необходим, поскольку, по условиям конкурса, голосовать можно только за спектакль «не своего» региона ПФО. Поэтому ребята будут предлагать использовать хэштег #театральноеприволжье, #ульяновскголосуйзанас, #cаратовголосуйзанас и т.д.Кроме того, в ходе акции ребята сообщат смарцам, что голосование продлится с 13:00 29 ноября 2019 года до 13:00 30 ноября 2019 года. Принять участие в голосовании можно будет, позвонив по телефону 8 800 350 35 43 (звонок бесплатный). Итоги будут подведены в прямом интернет-эфире сайта театральноеприволжье.рф.Старт проекту «Театральное Приволжье» был дан апреле 2019 года. Фестиваль проходил в два этапа – региональный и окружной. В Самарской области победителями регионального этапа стали спектакли «Аленький цветочек» (Самарский государственный институт культуры, 3-й актерский курс) и «Тайна серого замка, или каникулы с привидениями» (Детская школа искусств № 6, г.о. Самара, образцовая эстрадная студия «Дорога добра»), передает пресс-служба облправительства.