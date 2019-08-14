Активисты ОНФ в СО добились строительства пешеходных тротуаров возле двух учебных заведений

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Одно из них - МБОУ Лицей Философии Планетарного Гуманизма городского округа Самара, расположенный в Красноглинском районе. По словам работников лицея, тротуара здесь не было никогда. Ученики ходят учиться по проезжей части. Также нет и пешеходного перехода, светофора и разметки. По плану департамента городского хозяйства работы по организации тротуара должны были уже давно начаться, но подрядчик оказался недобросовестным, -прокомментировали в департаменте.В связи с этим работы были перенесены, но чиновники заверили, что к 1 сентября тротуар будет готов.«Этот участок представляет опасность в первую очередь для детей, которые посещают это учебное заведение. Кроме как по проезжей части, ходить им больше негде. Кроме того, отсутствует светофор, нет разметки, это чудо, что до сих пор не случилось ЧП. В департаменте нас уверяют,что к 1 сентября работы будут выполнены, мы непременно проверим качество этих работ», - прокомментировала ситуацию Сопредседатель ОНФ в Самарскойобласти Екатерина Гудзима.Второй проблемный участок – территория между корпусами Самарского национально-исследовательского университета. Обращение поступило в адресОНФ от профсоюза студентов вуза. Отсутствие тротуара доставляет неудобства. Чиновники ссылаются на то, что на организацию тротуара в этом месте не хватает средств. Активисты ОНФ предложили временно выйти из положения сделав отсыпку тротуара, а также предложили Думе городского округа Самара изыскать финансирование на этот участок.«Не обязательно дожидаться круглого стола в ОНФ, чтобы решать эти вопросы. Но для того, чтобы дело двигалось, мы готовы регулярно напоминать чиновникам про их обязанности. На круглом столе присутствовали депутаты Самарской городской думы, именно от них зависит выделение бюджетных средств на организацию тротуара между корпусами национально-исследовательского университета. На 2019 год они этих средств не заложили. Мы предложили при внесении изменений в бюджет учесть эту территорию, с чем депутаты согласились», - пояснил руководитель регионального исполкома ОНФ в Самарской области Владимир Марин, передает пресс-служба регионального отделения ОНФ.