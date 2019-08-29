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Новости /  Общество /  Социум  

Афиша проекта «Культурное сердце России» 31 августа и 1 сентября на набережной Самары

29 августа 2019 15:39
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На Маяковском и Некрасовском спуске набережной реки Волга продолжаются танцевальные и музыкальные мероприятия.
31 августа и 1 сентября на Маяковском и Некрасовском спуске набережной реки Волга продолжаются танцевальные и музыкальные мероприятия в рамках общественного проекта «Культурное сердце России».

31 августа на Некрасовском спуске в 18.00 выступит концертный духовой оркестр «Max Band». Коллектив является лауреатом международного фестиваля «Серебряные трубы Поволжья» и «Маэстро марш». Художественный руководитель и дирижёр - Максим Маскаков. Концертмейстеры оркестра - Мария Терехова и Раис Салимьянов.

В 19.00 выступит группа «Дайте Грэмми». Это проект авторской музыки, работающий на стыке жанров. В музыке можно услышать этнические мотивы и классику, джаз и хип-хоп. Группа образована в 2013 году профессиональными музыкантами Александром Лисенковым и Анастасией Власовой. Большое значение в жизни проекта занимает театр. Коллектив создал свой музыкальный театр под названием «Волшебная флейта» со спектаклями для детей. Александр Лисенков также является автором музыки к спектаклям, поставленным в разных театрах по всему миру. На данный момент «Дайте Грэмми» - это трио Александра Лисенкова (баян), Анастасии Власовой (флейта) и Александра Харитонова (перкуссия).

Завершит субботний музыкальный вечер в 20.00 выступление группы «Тушь».

В субботу на Маяковском спуске в 18.00 Самарская федерация ушу представит красочные показательные выступления с трюками и легендарный танец дракона, а также мастер-классы, на которых все желающие смогут изучить приемы с мечом и веером. Среди спортсменов федерации - победители и призеры престижных международных и всероссийских соревнований. Возраст занимающихся - от 3 до 85 лет.

В 19.00 продолжит вечер латиноамериканскими ритмами танцевальная школа «Dance and Live».

1 сентября в 18.00 на Некрасовском спуске свою программу представит «Этнический центр Татьяны Елецкой» - удивительный, романтичный концерт проекта «ALUNA». Зрители услышат звуки арфы, звучание хэндпана и бодрящие ритмы кахона в исполнении Алексея Зулина, Татьяны Елецкой и Ирины Бекпергеновой.

В 19.00 выступят «Барабаны «АШЕ». Барабанные ритмы, мастер-класс для зрителей, где каждый сможет почувствовать зажигательный ритм барабанов.

В 20.00 кавер-группа «River bend» исполнит хиты блюза на волжской набережной.

В воскресенье в 18.00 на Маяковском спуске Самарская федерация черлидинга выступит с показательными номерами для гостей площадки. В 19.00 продолжат программу выступления танцоров и педагогов танцевальной школы «Бруклин», передает пресс-служба горадминистрации. 


Фото:   пресс-служба горадминистрации
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