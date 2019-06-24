Аэропорт Курумоч принял крупнейшее европейское авиаралли Rallye Aéro France

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Международный аэропорт Курумоч (входит в холдинг «Аэропорты Регионов») принял крупнейшее в Европе ежегодное авиаралли Rallye Aéro France. В самарском аэропорту совершили посадку сразу семнадцать двухместных и четырехместных однодвигательных самолетов, среди которых есть Mooney M20E, Cessna 182, Piper PA28, Cirrus SR22, и Lancair Legacy. Всего в Курумоч прибыли около 40 путешественников.Авиаралли стартовало 8 июня из французского города Кольмар. В этом году маршрут проходит через Чехию, Литву, Эстонию, Турцию, Грецию и Албанию, основной этап – через Россию. Участники уже совершили посадки в Пскове, Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Екатеринбурге (аэропорт Кольцово – также входит в холдинг «Аэропорты Регионов»). После остановки в Самаре авиаралли будут принимать Волгоград, Краснодар и Сочи.Первое Rallye Aéro France состоялось в 1995 году. Участвовать в нем могут пилоты-любители на самолетах с размахом крыла не более 11 метров и максимальной взлетной массой не выше 2 тонн. Россия принимает такой уникальный перелет впервые, передает пресс-служба аэропорта Курумоч.Фото: пресс-служба аэропорта Курумоч