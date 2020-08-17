Адвокат жестко ответил сомневающимся в инсульте Ефремова

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"Те, кто так говорят, моральные уроды. Других слов для такого нет, честно. Нельзя глумиться над человеком, когда он болеет", — сказал юрист.По его словам, защита располагает документами, подтверждающими диагноз артиста.Ранее в комментарии РИА Новости Пашаев также заявил, что Ефремову прописали постельный режим, поэтому пока не ясно, примет ли актер участие в судебном заседании 17-18 августа. При этом другие подробности диагноза в разговоре с агентством юрист отказался приводить.Во вторник проходило очередное заседание по делу о ДТП с участием артиста. Однако с самого начала Ефремов чувствовал себя плохо, сотрудники конвоя помогли ему добраться до зала суда. При этом актер хромал. Через некоторое время приехала скорая, врачи диагностировали предынсультное состояние и госпитализировали артиста.Фото: РИА Новости / Евгений Одиноков