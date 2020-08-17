Адвокат Ефремова рассказал о состоянии здоровья актера

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"Плохо!" - кратко ответил он на вопрос о самочувствии клиента. От других комментариев Пашаев воздержался.В минувший вторник Ефремова отправили на "скорой" в больницу прямо с заседания Пресненского суда Москвы. Пашаев впоследствии заявил, что актеру диагностировали инсульт, однако документы из больницы и суда на этот счет не оглашались из-за врачебной тайны.В выходные Ефремова выписали из больницы, прописав постельный режим. Впрочем, завтра, во вторник, актер собирается присутствовать на заседании, отмечал Пашаев.Фото: РИА Новости / Пресс-служба Пресненского суда