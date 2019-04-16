Адреса приема фотографий к всероссийской акции «Бессмертный полк»
16 апреля 2019 16:19
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Построение «Бессмертного полка» в Самаре будет происходить 9 мая 2019 года в период с 08.00 до 10.00 на улице Молодогвардейской (от улицы Некрасовской до улицы Ленинградской).
Пройти к месту сбора можно через три КПП:
- со стороны улицы Высоцкого в границах улиц Галактионовской и Молодогвардейской;
- со стороны улицы Некрасовской в границах улиц Чапаевской и Молодогвардейской;
- со стороны улицы Ленинградской, пересечение с улицей Молодогвардейской.
Шествие начнется после завершения прохождения парадных воинских расчетов и военной техники. Колонна будет двигаться по улице Молодогвардейской через площадь имени В.В. Куйбышева до улицы Полевой.
Организацией сбора и построения участников акции в Самаре занимается региональное отделение Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России» и Самарский союз молодежи. Более подробную информацию об акции можно получить по телефону 332-31-86, на сайте Самарского союза молодежи www.samara.ruy.ru, в администрациях внутригородских районов г.о. Самара.
Помощь в безвозмездном изготовлении фотографий можно получить с 15 по 30 апреля 2019 года в администрациях внутригородских районов Самары (адреса пунктов прилагаются), в центральной городской детской библиотеке (ул. Аэродромная, 16а), в центральной городской библиотеке имени Н.Крупской (ул. Самарская, 190б).
Адреса приема фотографий к акции «Бессмертный полк» здесь, передает пресс-служба горадминистрации.
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