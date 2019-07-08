АО «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» предлагает к реализации модульное здание

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Акционерное общество «Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод» предлагает к реализации модульное здание «Общежитие на 141 человек» на базе 39-ти блок-контейнеров конструктивной системы «Контур».Место нахождения: Самарская область, Волжский район, МСПП "Рубежное".Площадь помещений: 1 250,6 кв. м, габаритные размеры: длина – 69 000 мм, ширина (без тамбура) – 12 000 мм, высота – 5 600 мм. Самовывоз.Рыночная стоимость имущества:4 786 320 (Четыре миллиона семьсот восемьдесят шесть тысяч триста двадцать) рублей с НДС, величина НДС – 797 720 рублей.Телефон контакта: 307-31-64, передает пресс-служба АО «КНПЗ».