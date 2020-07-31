iВолга выйдет в эфир

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31 июля в 19:00 час руководитель смены «Мой бизнес» Эвелина Прутская совместно с выпускницей и постоянным ментором смены прошлых лет, основательницей проекта «АРТ-экскурсии» Анастасией Андросовой проведут прямой эфир на тему: «Предпринимательство 2020. Что ждет участников смены "Мой Бизнес"?».Зрители эфира узнают о возможностях, которые предоставляет «Мой бизнес» своим резидентам, а Выпускница смены расскажет о своем опыте участия в Форуме и как он повлияла на развитие ее бизнеса.Присоединиться к просмотру прямого эфира можно будет 31 июля в 19:00 в официальной группе ВКонтакте Молодежного форума ПФО «iВолга»: vk.com/ivolgaforum2020В рамках серии прямых трансляций «iВолга в эфире» главного Молодежного форума ПФО всем потенциальным резидентам и зрителям предоставляется возможность пообщаться с руководителями смен и представителями дирекции Форума.Молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга» проходит под патронатом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Организатором Форума является правительство Самарской области при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.