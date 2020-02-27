Завтра назовут имена победителей самарского хакатона виртуальной и дополненной реальности

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28 февраля 2020 года в 12.30 в Детском технопарке «Кванториум – 63 регион» (г.о. Самара, пр. Масленникова, 37) будут подведены итоги хакатона («марафона программистов») виртуальной и дополненной реальности.Хакатон виртуальной и дополненной реальности проводится в рамках комплекса мероприятий по популяризации инженерно-технического образования детей. Развитие инженерно-технологического образования детей проходит в рамках проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.Созданные в Самарской области в 2019 году в рамках национального проекта «Образование» 19 детских мини-технопарков и 45 центров «Точка роста» объединены в единую сетевую структуру, использующую современные технологии в области ITобразования. Методическое и организационное сопровождение деятельности сети осуществляет детский технопарк «Кванториум – 63 регион».Оборудование, поставленное в рамках национального проекта, позволяет воспитанникам заниматься проектной деятельностью и с большой эффективностью осваивать азы «профессий будущего», формируя кадровую базу экономического прорыва отечественной экономики.В ходе хакатона участники «марафона программистов» работали над проектами по теме изучения родного края.В хакатоне приняли участие команды мини-технопарков, центров «Точка роста», учреждений общего и дополнительного образования региона. В течении недели команды-участницы работали над выбранными проектами. 28 февраля состоится презентация готовых проектов и определение победителей хакатона. Оценивать результаты работы будут экспертное жюри и детское жюри, состоящее из победителей федерального хакатона в г. Нижний Новгород (февраль 2020).