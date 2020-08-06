Жителям Самарской области предлагают поделиться «сильными идеями для нового времени»

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С 27 по 28 сентября в Сочи на территории Парка науки и искусства «Сириус» пройдет всероссийский Форум «Сильные идеи для нового времени». Форум проводит АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».Организаторы уверены, масштабное событие позволит сформировать содружество инициативных людей, объединить 100 сильных идей, которые помогут выработать технологическую стратегию развития страны, найти команды, готовые приступить к реализации идей и проектов, тиражированию практик, способных обеспечить устойчивое развитие России в новых экономических условиях.Форум объединит лидеров и экспертов в сфере экономики, технологического и социального развития, НКО, образования, городской среды, представителей государства и неравнодушных граждан для совместного проектирования, сбора и широкого обсуждения таких идей и проектов.Свое видение устойчивого развития страны можно представить по одному из семи направлений: современная экономическая политика, новая социальная политика, новая технологическая политика, новые компетенции, новая городская политика, новые идеи для бизнеса и новая молодежная повестка.Свою идею по устойчивому развитию России в новых экономических условиях можно представить до 24 августа на крауд-платформе https://idea.asi.ru.Авторы топ-100 лучших идей и проектов представят их руководству страны, федеральным и международным экспертам на форуме в Сочи.Идеи, признанные лучшими в рамках форума, обозначат вектор развития различных сфер жизни как в отдельно взятых населённых пунктах, так и в масштабе страны в целом. Победители получат поддержку Агентства стратегических инициатив и партнёров, их проекты будут размещены в библиотеке «умных решений» «Смартека» для тиражирования в регионах РФ.