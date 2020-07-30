Жители Самары пожаловались на шумозащитные экраны на Новокуйбышевском шоссе

Люди заявляют, что они мешают попасть жителям в свои дом
а.
На Новокуйбышевском шоссе в Куйбышевском районе Самары строят шоссе с четырёхголосным двусторонним движением. Подрядчик установил защитные экраны вдоль дороги, однако местные жители утверждают, что эти экраны перекрывают подъезд к их домам.
С этим вопросом горожане пришли на приём к депутату Госдумы от Самарской области Александру Хинштейну 30 июля 2020 года.
Люди считают, что проект реконструкции дороги необходимо пересмотреть. По их словам, в этом месте предполагается строительство федеральной трассы. Жильцы возмущены, что подрядчик не посоветовался с ними и не рассказал о грядущем строительстве.
Александр Хинштейн обещал обратившимся выехать на объект в следующем месяце и пригласить на встречу министра транспорта Самарской области Ивана Пивкина, пишет СитиТраффик
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