Жителей Самарской области предупреждают об ухудшении погоды

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По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» в период c 7 часов до 19 часов 14 апреля на территории Самарской области будет облачно с прояснениями.Местами небольшой и умеренный дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с.Температура воздуха по области ночью +1; +6 °С; днем +7; +12 °С; в Самаре ночью +3; +5 °С, днем +9; +11 °С.Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий.В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, водителей просят быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.Фото pixabay.com