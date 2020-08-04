XI молодёжный форум юга России «Машук» впервые пройдёт в режиме онлайн

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С 10 по 26 августа 2020 года состоится XI молодежный форум «Машук» впервые в режиме онлайн. Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» является не только крупнейшим форумом юга России, но и одним из немногих молодежных форумов нашей страны, который проводится более 10 раз.Форум «Машук», обладающий уникальными традициями и историей – главное мероприятие для молодежи Северо-Кавказского федерального округа, которое всегда открыто для гостей из других регионов.В 2020 году Форум будет реализован в 11-й раз, но впервые это яркое и масштабное событие будет реализовано в цифровом формате. Интернет-платформа Форума позволит не только сохранить традиционные образовательные и культурные форматы, но и предоставит новые возможности в расширении географии участников. Любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет может подать заявку в АИС «Молодежь России» https://myrosmol.ru/measures/view/46523 .В зависимости от выбранного портфеля участия, начиная с ознакомительных лекций, встреч с публичными личностями, практических занятий по личностному развитию до решения кейсов от работодателей, изучения инструментов построения успешной карьеры Форум станет уникальным местом создания и развития круглогодичной цифровой среды, обеспечивающей эффективное и комфортное взаимодействие молодежи, в том числе для людей с особыми потребностями.Дополненная «Карьерной мастерской» онлайн-площадка позволит выстроить коммуникацию участников Форума с ведущими работодателями Северо-Кавказского федерального округа, расширить знания в области социального проектирования, разработки качественной проектной заявки для участия в грантовом конкурсе, а также принять участие в ярмарке вакансий, в рамках которой участники Форума получат возможность трудоустройства в крупнейшие корпорации округа.По итогам Форума каждый участник получит сертификат о прохождении образовательной программы, лимитированный раздаточный материал и личный цифровой след. Участники, отличившиеся особой активностью в ходе культурной и образовательной программ, получат подарки от партнеров и спонсоров Форума из числа лидирующих российских компаний.Справочно:Форум готов принять более 3000 молодых людей со всей страны для участия в трех тематических сменах. Сроки проведения Форума: 10-26 августа 2020 года.Первая смена: 11-16 августа (с учетом проектной мастерской);Вторая смена: 15-20 августа (с учетом проектной мастерской);Третья смена: 19-24 августа (с учетом проектной мастерской).Карьерная мастерская: 21-26 августа.Организаторы: Правительство Ставропольского края, Федеральное агентство по делам национальностей, Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке Аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе.