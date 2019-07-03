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Новости /  Общество /  Социум  

Выставка «Волга от истока до устья» в Самаре сменила место дислокации

3 июля 2019 11:11
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Выставка Волга от истока до устья в Самаре сменила место дислокации
Экспозиция будет располагаться на Красноармейском спуске до 28 июля.

2 июля 2019 года в 18:00 на Первой очереди Самарской набережной (Красноармейский спуск) состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию выставки «Волга – от истока до устья с высоты птичьего полета» на новой площадке (ранее экспозиция располагалась на площади Славы).
Уникальность выставки в том, что знакомые и любимые волжские пейзажи зрители могут увидеть с необычного ракурса - высоты 300-400 метров над землей. В объектив фотокамер попали труднодоступные места со сложным рельефом, зимние пейзажи.
Авторами фоторабот являются самарские пилоты-фотохудожники Андреей Востров и Валерий Безрученко. В экспозиции представлено более 200 снимков, над которыми пилоты работали в течение трех лет. В ходе этой работы самарские парапланеристы преодолели по воздуху расстояние в 60 тысяч километров (полторы длины экватора Земли). Воздушные фотосъемки велись в 15 регионах России, где протекает река Волга.
Организаторами выставки выступили телеканал «Губерния» и Правительство Самарской области.
«Когда мы поняли, что у нас собралась такая богатая коллекция красивейших видов нашей любимой, могучей реки и природы Поволжья, которая нас окружает, нам захотелось этим поделиться со всеми. Мы очень благодарны телерадиокомпании «Губерния» и Правительству Самарской области за ту поддержку, которую они нам оказали, за то, что сейчас наши работы доступны всем зрителям», – отметил фотохудожник Андрей Востров.
Многочисленными гостями праздника на Красноармейском спуске стали жители города.
«Удивительная выставка, о которой сразу хочется рассказать друзьям и знакомым! Авторам удалось поймать так много красивого, даже зимние пейзажи природы Самарской Луки», - не скрывали эмоций участники праздника.
Хорошее настроение всем собравшимся дарила самарская рок-группа «Bamboozza» («Бамбозза»), ставшая хедлайнером концерта на набережной.

Напомним, что выставка организована в рамках празднования 10-летнего юбилея телекомпании. Открытие фотовыставки вошло в список проекта «10 добрых дел от ТРК «Губерния», который компания реализует в честь своего первого юбилея. Еще одной акцией ТРК «Губерния», которая, как надеются организаторы, не оставит самарцев равнодушными, станет творческий фотоконкурс «В объективе - губерния», участие в котором может принять любой житель 63-го региона. Одна из его номинаций - это фотография с выставки на набережной Волги с понравившимся пейзажем из коллекции представленных работ. Подробные условия конкурса можно найти на сайте телерадиокомпании.
Экспозиция будет располагаться на Красноармейском спуске до 28 июля. Затем ее смогут увидеть жители Тольятти, сообщает пресс-служба облправительства.

 
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