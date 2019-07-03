Выставка «Волга от истока до устья» в Самаре сменила место дислокации

49

2 июля 2019 года в 18:00 на Первой очереди Самарской набережной (Красноармейский спуск) состоялось торжественное мероприятие, посвященное открытию выставки «Волга – от истока до устья с высоты птичьего полета» на новой площадке (ранее экспозиция располагалась на площади Славы).Уникальность выставки в том, что знакомые и любимые волжские пейзажи зрители могут увидеть с необычного ракурса - высоты 300-400 метров над землей. В объектив фотокамер попали труднодоступные места со сложным рельефом, зимние пейзажи.Авторами фоторабот являются самарские пилоты-фотохудожники Андреей Востров и Валерий Безрученко. В экспозиции представлено более 200 снимков, над которыми пилоты работали в течение трех лет. В ходе этой работы самарские парапланеристы преодолели по воздуху расстояние в 60 тысяч километров (полторы длины экватора Земли). Воздушные фотосъемки велись в 15 регионах России, где протекает река Волга.Организаторами выставки выступили телеканал «Губерния» и Правительство Самарской области.«Когда мы поняли, что у нас собралась такая богатая коллекция красивейших видов нашей любимой, могучей реки и природы Поволжья, которая нас окружает, нам захотелось этим поделиться со всеми. Мы очень благодарны телерадиокомпании «Губерния» и Правительству Самарской области за ту поддержку, которую они нам оказали, за то, что сейчас наши работы доступны всем зрителям», – отметил фотохудожник Андрей Востров.Многочисленными гостями праздника на Красноармейском спуске стали жители города.«Удивительная выставка, о которой сразу хочется рассказать друзьям и знакомым! Авторам удалось поймать так много красивого, даже зимние пейзажи природы Самарской Луки», - не скрывали эмоций участники праздника.Хорошее настроение всем собравшимся дарила самарская рок-группа «Bamboozza» («Бамбозза»), ставшая хедлайнером концерта на набережной.Напомним, что выставка организована в рамках празднования 10-летнего юбилея телекомпании. Открытие фотовыставки вошло в список проекта «10 добрых дел от ТРК «Губерния», который компания реализует в честь своего первого юбилея. Еще одной акцией ТРК «Губерния», которая, как надеются организаторы, не оставит самарцев равнодушными, станет творческий фотоконкурс «В объективе - губерния», участие в котором может принять любой житель 63-го региона. Одна из его номинаций - это фотография с выставки на набережной Волги с понравившимся пейзажем из коллекции представленных работ. Подробные условия конкурса можно найти на сайте телерадиокомпании.Экспозиция будет располагаться на Красноармейском спуске до 28 июля. Затем ее смогут увидеть жители Тольятти, сообщает пресс-служба облправительства.