Возобновляется регистрация ИП и фермерских хозяйств на базе МФЦ в электронном виде
14 февраля 2020 16:03
101
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
14 февраля 2020 18:17
Жириновский в пятницу встретился с молодежью и прочитал им лекцию о любви. Социум
47
14 февраля 2020 17:37
В зоопарке подвели итоги конкурса на лучшую пару среди животных. Победителями 2020 года стала пара Амурских тигров Кактус и Кассандра. Социум
60
14 февраля 2020 16:42Названы имена лауреатов общественной акции «Мужчина Самарской области 2019 года»
По итогам акции финалистами в шести номинациях стал 51 участник. Социум
104
Здравоохранение
14 февраля 2020 11:41
Новое учреждение работает на базе Самарской городской клинической больницы № 8. Здравоохранение
179
13 февраля 2020 13:58
Благодаря высокому профессионализму и мастерству докторов операция прошла успешно. Здравоохранение
312
13 февраля 2020 11:02
При выявлении одного из указанных недостатков потребитель вправе потребовать замены товара на аналогичный продукт той же марки. Здравоохранение
223
Новости медицины
29 января 2020 16:08
Ученые изучили свойства некоторых дезоксирибозим, способных распознавать патогенные молекулы РНК и разрезать их. Новости медицины
550
20 ноября 2019 15:20Что такое жиросжигатели
Тема правильного питания и здорового образа жизни сейчас волнует все большее количество людей. Новости медицины
432
18 апреля 2019 10:04Медицинская справка, форма №026/У-2000
Медицинская справка 26 – настоящая головная боль для родителей, которым нужно предоставить ее в ясли, детские сады или школы. Форма документа насчитывает... Новости медицины
15326
Туризм
11 февраля 2020 13:16
Рейсы запустят уже с лета. Туризм
277
7 февраля 2020 10:54
При этом самолет выбрали только 16% опрошенных. Туризм
242
1 февраля 2020 09:53
Стоимость шенгенской визы не изменится для граждан России, а также для путешественников еще из 10 государств. Туризм
598
Образование
14 февраля 2020 16:12
Ограничительные мероприятия, введенные в школах СО, направленные на предупреждение распространения простудных заболеваний среди школьников, прекращаются. Образование
98
13 февраля 2020 23:22
Отказ от традиционных бумажных книжек произойдет постепенно. Образование
44
13 февраля 2020 16:02
Детские мини-технопарки в регионе создают в рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». Образование
298
Культура
14 февраля 2020 17:34
17 февраля 2001 года в Концертном зале Самарской филармонии состоялся первый органный концерт. Культура
74
14 февраля 2020 13:37
В 2020 году фестиваль ожидает множество нововведений. Культура
134
13 февраля 2020 10:02
Оно состоится 14 февраля в 13.00. Культура
226
Мир домашних животных
19 ноября 2019 20:22Значение ювелирных украшений с животными
В мире ювелирных изделий символы животного мира используются давно — каждый из нас хоть раз видел брошку в виде птицы или браслет-ящерицу. Мир домашних животных
355
7 мая 2019 17:31
Почему котов нужно кормить только специализированным кормом рассказали Станислав Дмитриевич Кондрашов и Денис Вороненков. Специалисты Тельф АГ назвали... Мир домашних животных
15786
Мода
7 февраля 2020 15:53Женский трикотаж. Модные платья и рубашки
Очень популярным предметом гардероба для многих женщин являются платье и рубашка. Мода
70
29 января 2020 10:26Как выбрать костюм ребенку на выпускной из детского сада?
При подборе детского наряда в детский детсад потребуется придерживаться целым рядом отличительных черт, для того, чтобы торжественный вечер помнился, как... Мода
95
20 января 2020 07:43Серебряные украшения – особенности
Ювелирные изделия, выполненные из серебра, наделены свойством магнетизма. Мода
134
Видео
14 февраля 2020 10:40
Они берут пищу прямо из рук. В стране
190
20 января 2020 10:51
В инстаграме Дмитрия Азарова также можно найти короткое видео. Социум
678
3 января 2020 13:53
Он расположен в ТРК "Московский". Социум
2583
31 декабря 2019 10:45
В праздничные дни предприятия Группы «Т Плюс» будут работать в режиме повышенной готовности. ЖКХ
1019
21 декабря 2019 11:25
Водитель съехал на обочину сугроб и тушил авто снегом. Происшествия
2089
13 декабря 2019 12:56
Необходимо оградить детей от игр вблизи наземных теплотрасс и люков тепловых камер. ЖКХ
1604
Фоторепортажи
9 февраля 2020 15:30
Сегодня она будет работать до 19:00. Социум
432
11 декабря 2019 12:06
Красочные декорации уже почти готовы. Культура
1203
4 декабря 2019 13:56
Он впервые реализован в пассажирском поезде дальнего следования. Транспорт
1700
25 ноября 2019 15:28
Красочное мероприятие состоялось уже в 11 раз. Культура
1709
4 ноября 2019 18:18
Гостей ожидали экологические материалы, конкурсы, мастер-классы. Экология
2050
5 октября 2019 17:04
Для горожан подготовлена развлекательная программа и дегустация блюд. Социум
3168
Мероприятия