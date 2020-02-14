Возобновляется регистрация ИП и фермерских хозяйств на базе МФЦ в электронном виде

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В связи с завершением проведения настроек по стабилизации функционала при оказании услуг ФНС в электронном виде и по согласованию с Управлением ФНС по Самарской области, с 17 февраля 2020 года возобновляется приём документов на базе МФЦ СО по государственной услуге: "Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве ИП и крестьянских (фермерских) хозяйств", передает пресс-служба облправительства.