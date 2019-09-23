Виктор Кудряшов посетил муниципальный район Приволжский в Самарской области

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21 сентября 2019 года первый вице-губернатор – председатель Правительства Самарской области Виктор Кудряшов посетил с рабочим визитом муниципальный район Приволжский.В ходе визита председатель областного Правительства открыл Ежегодную сельскохозяйственную выставку-ярмарку «Барыня картошка». Мероприятие, в котором традиционно принимают участие местные производители и гости из других районов губернии, проходит в Приволжском районе уже в одиннадцатый раз.«Приволжский район всегда славился своими урожаями. Это не случайно – в сельском хозяйстве тут не первый год активно используются современные технологии и применяется развитая система орошения. А главное – здесь дружные, позитивные, трудолюбивые жители, истинное богатство района», - сказал Виктор Кудряшов, приветствуя жителей и гостей Приволжья.Глава муниципального района Приволжский Евгений Богомолов отметил, что с каждым годом территория муниципалитета преображается, благоустраивается, строятся социальные объекты, увеличиваются площади орошаемых земель. Глава района поблагодарил руководство региона за совместную работу и оказываемую поддержку.На ярмарке была представлена продукция сельского хозяйства, готовые продукты питания и полуфабрикаты, текстиль, ландшафтный дизайн и флористика. Творческие коллективы района подготовили для участников осеннего праздника культурно-развлекательную программу., сообщает роесс-служба облправительстваВ этот день в селе Приволжье состоялось открытие обновленного центрального парка. Работы по благоустройству велись в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды», эту территорию выбрали сами жители. В парке заасфальтировали аллеи и дорожки, провели освещение, поставили скамейки и урны. Появился современный детский игровой комплекс. На благоустройство объекта было направлено 8,9 млн. рублей. После торжественного открытия председатель областного Правительства и глава муниципального образования посадили в парке саженцы елей.Виктор Кудряшов посетил несколько социально важных для муниципального района объектов. Он осмотрел районный Дом культуры, здание которого недавно было капитально отремонтировано. После посещения школы, строительство которой ведётся продолжительное время, председатель Правительства дал ответственным лицам ряд поручений, направленных на существенное ускорение работы.В ходе визита в Приволжский район Виктор Кудряшов побывал в лучших хозяйствах муниципального образования. В ООО «Сад» - передовике отрасли садоводства губернии – яблони занимают 244 гектара, земляника - 29,3 га, малина 1,4 га. Сады здесь интенсивного типа, ягодники на капельном орошении. За последние 3 года яблок на предприятии собирают по 199 центнеров с гектара, малины – по 38, земляники – по 88. Вся продукция реализуется в областном центре и близлежащих районах с июня по апрель. Руководит предприятием Николай Хохлов.С 2003 года на территории района успешно действует крестьянско-фермерское хозяйство Евгения Цирулёва. Здесь возделываются 7469 гектара сельскохозяйственных земель. Активно применяются технологии интенсивного возделывания культур. Хозяйство - крупный производитель картофеля и овощей открытого грунта, применяет современные технологии хранения. Перед продажей корнеплоды проходят подготовку на автоматизированных современных линиях, где овощи моют, сортируют и фасуют. Овощи и картофель реализуются через торговые сети в г.о. Самара, а также поставляются в Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Оренбург. Производство в КФХ отвечает самым современным требованиям. Работает метеостанция с восьмью датчиками уровня влажности почвы. В лаборатории исследуются патогены в семенных и товарных фракциях картофеля и овощей, в почве. В результате такой организации работы в хозяйстве картофеля на отдельных полях получают по 700-800 центнеров с гектара, моркови по 800, сои по 35-40.Виктор Кудряшов: «Приволжский район отличает от других определенная специализация - здесь выращиваются различные сельскохозяйственные культуры на орошаемых землях. Близость к Волге, наличие современной системы орошения обуславливает то, что фактически сегодня в районе нет земель, которые не возделываются. Земля в дефиците, земля плодородная, даёт хороший урожай. На территории района действует ряд хозяйств, которые, безусловно, являются лидерами в Самарской области. Их работа основана на самых передовых способах земледелия. Это лучший пример для других хозяйств».Председатель областного Правительства подчеркнул несомненную пользу выездов на территории: «Всегда важно лично убедиться, что необходимо улучшить, где оказать содействие. А помогать мы готовы в первую очередь тем, кто что-то делает. Оказывая такую поддержку, Правительство региона самым точным образом попадает в социальный запрос от жителей, от предпринимателей, и эффективность наших действий, таким образом, улучшается».