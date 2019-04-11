В регионе вновь пройдет акция «Судебные приставы-детям»

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По традиции, в начале апреля в регионе стартовала акция, направленная на оказание помощи несовершеннолетним жителям региона, «Судебные приставы – детям».Одним из приоритетных направлений в работе Управления ФССП России по Самарской области является восстановление прав детей, оставшихся без попечения родителей, а также тех, чьи папы или мамы являются должниками по алиментным обязательствам. В рамках акции «Судебные приставы – детям» судебные приставы максимально усилят работу по производствам данной категории, в разы увеличив количество мероприятий по поиску и привлечению должников к административной и уголовной ответственности. Помимо этого в рамках исполнительных производств работниками Службы будут организованы встречи представителей духовенства с родителями-алиментщиками, чтобы побудить их вспомнить о своих детях.Цель акции – это не только сократить задолженность по алиментным обязательствам, но и помочь детям региона восстановить их законные права.Акция «Судебные приставы – детям» продлится до 7 июня.