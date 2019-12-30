В рамках акции "Ёлка желаний" сотрудники Росгвардии исполнили детские новогодние пожелания

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Каждый год в преддверии новогоднего праздника в рамках акции «Ёлка желаний», проводимой в Самаре, сотрудники и военнослужащие Управления Росгвардии по Самарской области поздравляют сирот, воспитывающихся в центрах помощи детям, социальных приютах и реабилитационных центрах. Росгвардейцы привозят детям подарки, а главное - окружают ребят заботой, теплом и вниманием.В этот раз росгвардейский Дед Мороз навестил воспитанников центра помощи детям «Иволга», подарил девчонкам и мальчишкам конструкторы, куклы, радиоуправляемые машинки и самокаты. Не обошлось и без сладких подарков.Шестилетняя Катя заранее отправила Деду Морозу необычное пожелание – она написала, что хочет стать врачом и побольше узнать о будущей профессии. Сотрудники Росгвардии постарались исполнить желание ребенка и пригласили на праздник настоящего доктора – начальника группы медицинского обеспечения старшего лейтенанта полиции Наталью Билеву. Наталья Александровна рассказала малышам о своей службе и вместе с Катей вылечила внезапно «заболевшую» игрушку.«Для того, чтобы мир стал немножко добрее, и проводится эта акция. Наши сотрудники принимают участие в ней по зову сердца», - сказал начальник Управления Росгвардии по Самарской области генерал-майор полиции Александр Эсауленко. Он поздравил детей с приближающимся праздником, поблагодарил за концерт, который они подготовили для росгвардейского Деда Мороза, пожелал крепкого здоровья и множества счастливых событий в наступающем году.