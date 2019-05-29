В районе пересечения улиц Ново-Вокзальная и Стара Загора движение трамваев №7 и 19 организовано по резервный схеме

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Движение трамваев №7 и 19 организовано по резервный схеме.следуют от Барбошиной поляны до ст.м. Победа через 15 мкрн, обратно по своему маршруту.от ул. Фадеева через Барбошину поляну, 15 мкр. до ул. Кабельная, обратно по своему маршруту по ул. Ново-Вокзальная.Просим заранее планировать свои маршруты, передает пресс-служба горадминистрации.