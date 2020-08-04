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В областной столице после реконструкции открылся Музей Куйбышевской железной дороги

4 августа 2020 13:16
129
В областной столице после реконструкции открылся Музей Куйбышевской железной дороги.
Со вторника, 4 августа, экспозиция вновь стала доступной для посетителей.

Старт работе обновлённого музея дали Губернатор Дмитрий Азаров и начальник КбшЖД Рашид Сайбаталов. Музей «Куйбышевской железки» был основан в 1973 году благодаря бывшему главному инженеру Алексею Ивановичу Пестрово. Место размещения экспонатов неоднократно менялось. Но со вводом в эксплуатацию нового вокзального комплекса в Самаре было принято решение об открытии музея здесь. Сегодня здесь собрано более 3000 экспортов и артефактов, многие из которых уникальны. Это фотографии железной дороги разных десятидетий, предметы обихода, инструменты и форма. Большая часть экспозиции посвящена труду желездодорожников в годы Великой Отечественной войны.

"Музей - это важная составляющая сегодняшнего дня,-отметил Губернатор. - Мы обращаемся к истории Куйбышевской железной дороги, а значит,и к истории Самарской области -потому что во многом лидерские позиции региона в Поволжье в свое время были предопределены прохождением здесь железной дороги. И эти лидерские позиции наш регион сохраняет до сих пор. Благодарю за такое бережное отношение к истории нашего края, железной дороги, к труду тысяч и тысяч людей - наших с вами земляков, которые отдали свою жизнь служению людям, служению железной дороге. Благодаря традициям, во многом традициям победным, сегодня Куйбышевская железная дорога развивается и год от года занимает лидирующие места в негласном, но официальном для РЖД соревновании. Уверен, что победы будут преумножаться из года в год, подтверждая высокий уровень профессионализма, ответственности, четкости в работе, инновационного подхода к работе, который есть сегодня на Куйбышевской железной дороге благодаря руководителю, и, конечно, трудовому коллективу", - заявил Дмитрий Азаров.


Фото: Департамент информационной политики.
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В связи с эпидемиологической обстановкой было принято решение провести их в новом – дистанционно-очном формате с применением дистанционных и онлайн-технологий.
3 августа 2020  22:39 
Стартовали отборочные соревнования для участия в финале Нацчемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
В связи с эпидемиологической обстановкой было принято решение провести их в новом – дистанционно-очном формате с применением дистанционных и... Социум
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Прямая речь/Интервью
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
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Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
15 июля 2020  10:00 
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
Это основа для составления предвыборной программы партии.  Политика региона
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Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.
2 июля 2020  18:28 
Ольга Гальцова поблагодарила жителей региона по итогам голосования по Конституции РФ
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.  Социум
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Новости Тольятти
4 августа 2020  11:06
В Тольятти прошел фольклорно-этнографический фестиваль-практикум «Благодатное лето. Жигули – 2020 г.»
 Фестиваль в 2020 году проходит уже более пяти месяцев и включает ряд ярких мероприятии, посвященных возрождению традиции русского народа.  Новости Тольятти
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3 августа 2020  10:54
В Тольятти проверили соблюдение масочного режима на ярмарках
В Тольятти проверили соблюдение масочного режима на ярмарках
Участники рейда зафиксировали отсутствие у некоторых продавцов перчаток и дезинфицирующих средств, вывесок со сведениями о продавце и бесплатных одноразовых... Новости Тольятти
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3 августа 2020  09:48
ТГУ и «Тольяттикаучук» подписали соглашение о сотрудничестве
ТГУ и «Тольяттикаучук» подписали соглашение о сотрудничестве
 Основными направлениями совместной работы станут научная и научно-техническая деятельность, подготовка специалистов предприятия и трудоустройство... Новости Тольятти
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