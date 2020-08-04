В областной столице после реконструкции открылся Музей Куйбышевской железной дороги.

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Фото: Департамент информационной политики.

Старт работе обновлённого музея дали Губернатор Дмитрий Азаров и начальник КбшЖД Рашид Сайбаталов. Музей «Куйбышевской железки» был основан в 1973 году благодаря бывшему главному инженеру Алексею Ивановичу Пестрово. Место размещения экспонатов неоднократно менялось. Но со вводом в эксплуатацию нового вокзального комплекса в Самаре было принято решение об открытии музея здесь. Сегодня здесь собрано более 3000 экспортов и артефактов, многие из которых уникальны. Это фотографии железной дороги разных десятидетий, предметы обихода, инструменты и форма. Большая часть экспозиции посвящена труду желездодорожников в годы Великой Отечественной войны."Музей - это важная составляющая сегодняшнего дня,-отметил Губернатор. - Мы обращаемся к истории Куйбышевской железной дороги, а значит,и к истории Самарской области -потому что во многом лидерские позиции региона в Поволжье в свое время были предопределены прохождением здесь железной дороги. И эти лидерские позиции наш регион сохраняет до сих пор. Благодарю за такое бережное отношение к истории нашего края, железной дороги, к труду тысяч и тысяч людей - наших с вами земляков, которые отдали свою жизнь служению людям, служению железной дороге. Благодаря традициям, во многом традициям победным, сегодня Куйбышевская железная дорога развивается и год от года занимает лидирующие места в негласном, но официальном для РЖД соревновании. Уверен, что победы будут преумножаться из года в год, подтверждая высокий уровень профессионализма, ответственности, четкости в работе, инновационного подхода к работе, который есть сегодня на Куйбышевской железной дороге благодаря руководителю, и, конечно, трудовому коллективу", - заявил Дмитрий Азаров.