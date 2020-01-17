В крещенскую ночь жители Самары смогут окунуться в купель на Полевом спуске
17 января 2020 11:03
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В ночь на 19 января православные начнут отмечать один из главных христианских праздников – Крещение Господне.
В этом году все желающие смогут искупаться в купелях при следующих городских храмах:
- Храм в честь Святителя Спиридона Тримифунтского, г. Самара, ул. Советской Армии, 251 «Б»;
- Храм в честь святого прп. Сергия Радонежского, г. Самара, ул. Черемшанская, 244 «А»;
- Храм в честь Казанской иконы Божией Матери, г. Самара, ул. Коммунистическая, 1;
- Храм в честь великомученика Георгия Победоносца, г. Самара, ул. Маяковского, 11.
Также, по уже сложившейся традиции, Администрация городского округа Самара совместно с Главным управлением МЧС России по Самарской области оборудует купель на Полевом спуске реки Волга с берега, без выхода граждан на лёд. Неподалеку от купели установят раздевалки и пункты обогрева.
За соблюдением мер безопасности на месте купания будут следить сотрудники МЧС, полиции и ДНД, а также медицинские работники. Дежурство специальных служб будет организовано с 22.00 18 января 2020 года до 17.00 19 января 2020 года, сообщает горадминистрация.
В других привычных местах купание жителей и гостей Самары в прорубях на льду запрещено.
Горожанам, желающим принять участие в крещенских купаниях, при нахождении на водных объектах необходимо соблюдать правила безопасности.
- Окунаться (купаться) следует в специально оборудованных прорубях у берега под присмотром спасателей.
- Перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку.
- К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног.
- Во время погружения все движения должны быть медленными и четкими. Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Никогда не ныряйте в прорубь вперед головой. Прыжки в воду и погружение в воду с головой не рекомендуются, так как это увеличивает потерю температуры и может привести к шоку от холода.
- При входе в воду первый раз старайтесь быстро достигнуть нужной Вам глубины, но не плавайте.
- Во избежание общего переохлаждения организма не находитесь в проруби более 1 минуты.
- Если с вами ребенок, слетите за ним во время его погружения в прорубь.
- При выходе из проруби необходимо держаться непосредственно за поручни, использовать сухое полотенце.
- После купания (окунания) следует растереть себя и ребенка махровым полотенцем и надеть сухую одежду.
Если вы увидели провалившихся под лёд людей, то срочно зовите на помощь находящихся рядом людей. Связавшись друг с другом ремнями, шарфами и т.д., ползком добирайтесь до пострадавшего, причём желательно, чтобы самый лёгкий двигался первым так как, чем ближе к полынье, тем опасность обрушения льда больше и так же ползком вытягивайте пострадавшего на берег. Используйте находящийся поблизости подсобный материал: доски, палки и т.д. Позвоните в службу спасения и окажите первую помощь пострадавшему.
Телефоны экстренных служб:
- ГКУ «Поисково-спасательная служба Самарской области» -
333-55-14, 992-99-99;
- Единый номер экстренных служб – 112 (возможен вызов без sim-карты);
- «Единая дежурно-диспетчерская служба» г.о. Самара – 930-81-12;
- МКУ «Поисково-спасательный отряд г.о. Самара» – 930-56-79;
- Скорая медицинская помощь – 03; 8-917-144-35-74.
Администрация города просит соблюдать правила поведения на водных объектах и помнить, что выполнение элементарных мер предосторожности – залог вашей безопасности!
Фото Екатерины Елизаровой
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