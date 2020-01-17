В крещенскую ночь в Самаре работа общественного транспорта будет усилена

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В ночь на 19 января, когда православные будут отмечать один из главных христианских праздников – Крещение Господне, до 01:00 19.01.2020 будет продлена работа автобусных маршрутов №№ 261, 247, которые проходят по Волжскому проспекту, - сообщает городской Департамент транспорта.Это необходимо для обеспечения транспортной доступности места организации купели – она оборудуется Администрацией Самары совместно с ГУ МЧС России по Самарской области на Полевом спуске.Отметим, что особое внимание уделяется вопросам безопасности, оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации и создания комфортных условий для горожан (оборудование раздевалок, пунктов обогрева и т. п.).Также все желающие смогут окунуться в купели при храмах.Более подробная информация размещена на официальном сайте Администрации Самары: https://www.samadm.ru/media/news/23325/ .