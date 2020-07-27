В Тольятти военнослужащие Росгвардии приняли присягу

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В связи с рядом ограничений, вызванных пандемией, торжественная церемония проходила в узком кругу командиров и наставников воинской части. Но это не смогло испортить торжественность момента: сосредоточенные лица, заученные слова клятвы на верность Родины — один из самых возвышенных моментов в жизни любого военнослужащего.Командир центра полковник Андрей Тряпичников отметил: «В жизни каждого человека бывает момент, который навсегда остаётся в памяти. Таким событием в жизни военнослужащих является принятие военной присяги. С сегодняшнего дня вся служба, все дела и поступки ваши будут сверяться требованиями Военной присяги, скреплённой собственной подписью. Желаю вам оправдать оказанное доверие честным и безупречным выполнением воинского долга, быть самоотверженными и нетерпимыми к нарушениям воинской дисциплины».От лица всех военнослужащих, принявших Присягу, с ответным словом выступил рядовой Андрей Васильев: «Мы гордимся именем «солдат» и от лица своих товарищей, стоящих в строю, хочу Вас заверить, что мы будем с честью выполнять свой воинский долг и будем достойными продолжателями дела своих отцов и дедов по защите нашей Родины — России».