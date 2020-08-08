В Тольятти полицейские провели интерактивную игру «Светофорыч online»

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В ходе мероприятия ребята решали логические и творческие задания различного характера, касающиеся правил дорожного движения.





В пансионате «Звездный» юные тольяттинцы приняли участие в интерактивной игре по правилам дорожного движения «Светофорыч online», проведенной сотрудниками полиции по инициативе заместителя директора по воспитательной части МУП Пансионат «Звездный» Ирины Шитовой.Перед началом игры участников в прямом эфире поприветствовал начальник Госавтоинспекции Тольятти подполковник полиции Андрей Капунов, который рассказал детям об основных требованиях ПДД, которыми должны руководствоваться юные участники дорожного движения.В ходе мероприятия ребята решали логические и творческие задания различного характера, касающиеся правил дорожного движения для пешеходов, велосипедистов и пассажиров. Для этого мероприятия сотрудники ГИБДД заранее подготовили видеоряд, записанный на камеру патрульных автомобилей ГИБДД Тольятти. Задачей ребят было найти все нарушения правил, допущенные участниками дорожного движения и зафиксированные на камеру. Таким образом, ребята почувствовали себя в роли дорожных полицейских.Мероприятие прошло очень динамично. Ребята получили не только положительные эмоции и вспомнили правила, но и повысили уровень дорожной грамотности. В завершение встерчи команды, занявшие призовые места, получили сувениры и дипломы, сообщает облМВД.