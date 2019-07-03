В Самарском зоопарке отметят Всероссийский день семьи

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8 июля в Самарском зоопарке (ул. Ново-Садовая, 146, ост. тр. и авт. «Постников овраг») в 14:00 отметят Всероссийский день семьи. Посетителям расскажут об истории возникновения праздника и традициях. Познакомят с семейными парами животных, у которых появилось потомство - дальневосточных леопардов Хана и Фелиции, ягуаров Нуар и Кекса, крокодиловых кайманов Тоши и Кокоши, канадских волков Малыша и Альфы, и других. Гости зоопарка узнают, какие семьи в мире животных самые крепкие и заботливые.Все в этот день смогут принять участие в семейном квесте, где нужно будет выполнить 6 заданий, победители будут награждены призами от зоопарка.В рамках праздника с 13:00 до 14:30 для всех желающих бесплатный аквагрим. С 15:00 до 15:30 пройдет акция «Погладь меня», посетителей познакомят с малышами, появившимися на свет в зоопарке в этом году: лисенком Нафаней, волчонком Ясным, козочкой Кнопкой и другими.0+