В Самарской области временно приостановили регистрацию ИП и фермерских хозяйств на базе МФЦ в электронном виде

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О возобновлении приёма документов будет сообщено дополнительно.



В связи с проведением настроек по стабилизации функционала при оказании услуг ФНС в электронном виде и по согласованию с Управлением ФНС по Самарской области, с 11 февраля 2020 года временно приостанавливается приём документов на базе МФЦ СО по государственной услуге: "Государственная регистрация юридических лиц, физических лиц в качестве ИП и крестьянских (фермерских) хозяйств".



О возобновлении приёма документов будет сообщено дополнительно.



Получить услугу возможно следующими способами:



- при личном обращении в регистрационный центр



(г. Самара, ул. Сергея Лазо, 2а);



- направить документы почтой России;



- через портал госуслуг;



- через сайт ФНС;



- через нотариусов.