В Самарской области стали реже жаловаться на побочные эффекты работы магазинов, кафе и дискотек

Такие данные приводит Роспотребнадзор в государственном докладе.
В прошлом году число жалоб на неблагоприятное воздействие физических факторов, поступающее в контролирующие органы от жителей Самарской области, сократилось почти в два раза. Такие данные приводит Роспотребнадзор в государственном докладе о состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения за 2019 год.
Чаще всего недовольство жителей вызывал шум (акустический фактор — 66%), электромагнитные поля (13%), микроклимат (11,4%), вибрация (7,1%), освещенность (4%) и прочие факторы (1.4%).
Среди источников раздражающего шума первое место занимают предприятия общественного питания и торговли, имеющие большое количество холодильного и вентиляционного оборудования, системы наружного кондиционирования, пристроенные к жилым домам спортивно-оздоровительные учреждения, а также предприятия отдыха и развлечения (кафе, бильярдные, дискотеки и клубы), пишет СО ОНЛАЙН
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Фото: Pixabay.com
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