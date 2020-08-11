В Самарской области разрешили проводить концерты и спектакли

В августе смогут начать работу театры и концертные залы. Кассы начнут работать с 12-го числа.
В Самарской области смягчили COVID-режим. Постановление подписал губернатор Дмитрий Азаров.
Напомним, что режим ограничений ввели в регионе в конце марта. Тогда на самоизоляцию отправили сотрудников значительного количества предприятий, сами компании и фирмы временно приостановили работу. Затем режим ограничений начали постепенно смягчать. Дмитрий Азаров полностью отменил самоизоляцию в Самарской области 24 июня. Начали работать все магазины и ТЦ. Рестораны открылись в формате летних веранд, а с 1 июля начали работать в помещениях.
Очередная порция послаблений вступила в силу 15 июля. К работе при определенных условиях смогли приступить фитнес-центры, бассейны и частные бани. Также разрешили открыть зоопарк и музеи. В августе начали работать кинотеатры.
На заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса 10 августа объявили, что эпидемиологическая обстановка в регионе стабилизируется, пишет 63.ру
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— Снижается число госпитализаций с подозрением на новую коронавирусную инфекцию и подтвержденным заболеванием, а также количество амбулаторных пациентов с этим диагнозом. Также в последнюю неделю фиксируется меньше случаев ОРВИ и пневмонии — на 13 и 8,3% соответственно по сравнению с предыдущей неделей, — рассказали в штабе.
Министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин предложил разрешить работу фитнес-центров и бассейнов с увеличенной заполняемостью — с 20 до 50% от пропускной способности при соблюдении всех необходимых санитарных требований. Члены штаба дали согласие.
— За прошедший период жалоб от населения на работу фитнес-центров не поступало. Нарушений не выявлено, — заметила исполняющий обязанности руководителя регионального Роспотребнадзора Светлана Шерстнева.
Судя по постановлению губернатора, на таких же условиях смогут работать бани, сауны и спа-салоны.
Также в августе смогут начать работу театры и концертные залы. Кассы начнут работать с 12-го числа. А уже 17 августа в Самарском академическом театре оперы и балета пройдут два концерта с участием артистов Симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. При рассадке будут учитывать необходимость социального дистанцирования (1,5 метра) и требование по заполняемости залов — не более 50% посадочных мест.
— Творческий сезон театрально-концертные организации смогут начать 1 сентября. Условия — заполняемость зала не более 50%, соблюдение социальной дистанции в одно посадочное место при индивидуальной рассадке и рассадке семейных групп не более трех человек (исключение — многодетные семьи). При нестационарной рассадке дистанция между зрителями должна составлять 1,5 метра, — указано в постановлении Дмитрия Азарова.
Также члены оперштаба рассмотрели возможность провести в конце августа традиционное мероприятие на самарской набережной — «Волгафест». В этом году его хотят сделать в формате ярмарки культурных проектов.
— Программа будет формироваться с учетом требований по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности, — пояснили члены штаба.
Масочный режим продолжает действовать в Самарской области. Причем на тех же условиях.
Впрочем, если всё пойдет по плану и школы откроются 1 сентября в очном режиме, ни учителей, ни школьников не будут обязывать носить маски. Делать это должны будут только сотрудники пищеблоков.
Мы писали подробный обзор о том, как школы Самарской области будут работать с 1 сентября. А также составили шпаргалку для родителей. В ней собран весь список правил и нормативов, которые должна соблюдать каждая школа.
В то же время медики предупреждают о второй волне коронавируса. Они не исключают, что из-за роста заболеваемости вновь придется вводить карантин.
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