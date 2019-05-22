В Самарской области приступили к созданию научно-образовательного центра

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Напомним, задача по созданию НОЦ ставится в майском указе Президента Российской Федерации Владимира Путина. Согласно документу, к 2024 году на территории России должно заработать 15 центров мирового уровня, объединяющих вузовскую науку и предприятия реального сектора. Самарская область является одним из претендентов на размещение научно-образовательного центра. Чтобы увеличить шансы области на размещение НОЦ, было предложено создать аналогичный центр регионального уровня. Идею подали представители научного сообщества области. Дмитрий Азаров предложение поддержал и дал необходимые поручения в рамках ежегодного послания в апреле текущего года.По словам заместителя председателя правительства Александра Фетисова, региональный НОЦ сегодня находится в процессе формирования. Работу координирует совет при Губернаторе по науке, технологиям и высшему образованию. «Определен первый индустриальный партнер центра, разработана структура управления. Помимо наблюдательного и управляющего советов, определенных постановлением правительство РФ, в структуре НОЦ планируется создать также экспертный совет»,- рассказал Фетисов.Потенциальными партнерами центра являются ведущие предприятия области. Сегодня с ними идут переговоры о развитии НИОКР и реализации программ переподготовки кадров, в которых примут участия вузы и профильные министерства.Обсуждение работы центра продолжилось во второй половине дня на конференции «Перспективы сотрудничества корпорации «Ростех» с НОЦ Самарской области».Ученые самарских вузов обсудили опыт сотрудничества с предприятиями реального сектора экономики в области создания новых материалов и технологий производства перспективной техники.Так, ученые Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П.Королёва рассказали об использовании магнитно-импульсных технологий для повышения качества и надежности машиностроительных изделий. Специалисты в области искусственного интеллекта Самарского государственного технического университета – о применении технологий компьютерного зрения и нейронных сетей в диагностике и контроле производственных операций и производимой продукции. Представители Тольяттинского государственного университета – о развитии технологий производства пенометаллов и композиционных материалов на их основе.Руководство АО «Авиагрегат», ПАО «Кузнецов», как заинтересованные представители реального сектора экономики, обсудили с учеными развитие сотрудничества с целью создания востребованных производством и экономикой технологий и профессиональных компетенций.Целью создания НОЦ в Самарской области станет объединение деятельности отдельных лабораторий и кафедр для разработки новых материалов и технологий, обеспечивающих конкурентоспособность исследований и разработок, а также подготовку кадров со стороны вузов и предприятий.Всего в рамках конференции «Перспективы сотрудничества Госкорпорации «Ростех» и Научно-образовательного центра Самарской области» пройдет 4 тематических секции: «Медицинские технологии», «Материалы и технологии», «Двигателестроение», «Образование».По итогам проведения всех тематических секций состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Самарской области и Государственной корпорацией «Ростех» в сфере создания и развития деятельности Научно-образовательного центра в Самарской области.НОЦ Самарской области станет единым оператором взаимодействия вузов и индустриальных партнеров, который позволит оптимизировать создание новых материалов, продуктов и технологий, востребованных индустриальными партнерами, представляющими реальных сектор экономики, сообщает пресс-служба облправительства.