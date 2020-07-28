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В Самарской области попросили открыть кружки и автоклубы

28 июля 2020 11:22
255
В Самарской области попросили открыть кружки и автоклубы
Региональное управление Роспотребнадзора рассмотрит возможность снять еще несколько ограничений, которые ввели из-за коронавируса.

Об этом стало известно во время очередного заседания оперштаба Самарской области по борьбе с коронавирусом, пишет 63.ру.

— В Министерстве культуры Самарской области предложили возобновить работу Домов культуры и клубов, деятельность кружков. При этом в помещении должно находится не более 10 человек. Также попросили рассмотреть возможность разрешить мероприятия на открытом воздухе, в том числе и с участием автоклубов, но с ограничением до 60 человек. Эти варианты проработает региональный Роспотребнадзор с главами муниципалитетов, — сообщили в правительстве Самарской области.

Из-за пандемии коронавируса в Самарской области ввели режим повышенной готовности. Долгое время — с марта по июнь — он предусматривал режим самоизоляции и запрет на работу большого количества учреждений.
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Комментарии


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21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
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Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
15 июля 2020  10:00 
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
Это основа для составления предвыборной программы партии.  Политика региона
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Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.
2 июля 2020  18:28 
Ольга Гальцова поблагодарила жителей региона по итогам голосования по Конституции РФ
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.  Социум
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Новости Тольятти
27 июля 2020  22:17
Планируется, что после открытия на новых спортплощадках будет проводиться популярный в Тольятти "Фестиваль стритбола", а также другие турниры по этому олимпийскому виду спорта.
Монтаж стритбольных площадок у СК "Акробат" в Тольятти завершен
Планируется, что после открытия на новых спортплощадках будет проводиться популярный в Тольятти "Фестиваль стритбола", а также другие турниры по этому... Новости Тольятти
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24 июля 2020  16:07
ООО «ЮниФлэйкс» производит широкий ассортимент высококачественных резаных и цельных хлопьев из овса, ячменя, пшеницы, ржи. Продукцию предприятия можно встретить на полках крупнейших гипермаркетов страны.
Тольяттинское предприятие подало заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости»
ООО «ЮниФлэйкс» производит широкий ассортимент высококачественных резаных и цельных хлопьев из овса, ячменя, пшеницы, ржи. Продукцию предприятия можно... Новости Тольятти
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23 июля 2020  14:26
ГК «АТС» занимается разработкой схем компоновки, технологических карт и установкой адаптированных битопливных систем в условиях серийного выпуска легковых автомобилей.
Резидент технопарка «Жигулевская долина» ГК «АТС» перевел на газ 1500 автомобилей
ГК «АТС» занимается разработкой схем компоновки, технологических карт и установкой адаптированных битопливных систем в условиях серийного выпуска... Новости Тольятти
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