В Самарской области попросили открыть кружки и автоклубы

Региональное управление Роспотребнадзора рассмотрит возможность снять еще несколько ограничений, которые ввели из-за коронавируса.
Об этом стало известно во время очередного заседания оперштаба Самарской области по борьбе с коронавирусом, пишет 63.ру
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— В Министерстве культуры Самарской области предложили возобновить работу Домов культуры и клубов, деятельность кружков. При этом в помещении должно находится не более 10 человек. Также попросили рассмотреть возможность разрешить мероприятия на открытом воздухе, в том числе и с участием автоклубов, но с ограничением до 60 человек. Эти варианты проработает региональный Роспотребнадзор с главами муниципалитетов, — сообщили в правительстве Самарской области.
Из-за пандемии коронавируса в Самарской области ввели режим повышенной готовности. Долгое время — с марта по июнь — он предусматривал режим самоизоляции и запрет на работу большого количества учреждений.
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