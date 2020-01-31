В Самарской области объявлен жёлтый уровень опасности

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В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения:- в гололед и снегопад по возможности меньше пользуйтесь автомобилями, воздержитесь от поездок по городу;- держите дистанцию с запасом, избегайте резкого торможения, не превышайте скорость;- у перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что пешеход может внезапно выйти на дорогу.Будьте внимательны и осторожны!При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи) Единый телефон доверия Главного управления МЧС Россиипо Самарской области 8 (846) 337-72-82