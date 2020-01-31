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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области объявлен жёлтый уровень опасности

31 января 2020 10:11
114
В Самарской области объявлен жёлтый уровень опасности Будьте внимательны и осторожны!
Будьте внимательны и осторожны!

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения:

- в гололед и снегопад по возможности меньше пользуйтесь автомобилями, воздержитесь от поездок по городу;
- держите дистанцию с запасом, избегайте резкого торможения, не превышайте скорость;
- у перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что пешеход может внезапно выйти на дорогу.

Будьте внимательны и осторожны!

При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей «101», «01» (все операторы сотовой связи) Единый телефон доверия Главного управления МЧС России
по Самарской области 8 (846) 337-72-82

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