В Самарской области объявлен конкурс «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…», посвященный 75-летию Победы

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Областной конкурс презентаций «Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…», посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и вкладу представителей разных народов в достижение Победы, проводится с 10 февраля по 7 мая 2020 года. Организатор – ГКУ СО «Дом дружбы народов».Целью Конкурса является сохранение в российских семьях и передача подрастающему поколению памяти об участниках Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов, воспитание патриотизма, обеспечение преемственности поколений, национальных традиций и ценностных основ через укрепление исторического самосознания на базе гражданско-патриотического воспитания подрастающего поколения.Организаторы Конкурса хотят привлечь внимание учащихся к исследовательской работе, направленной на изучение и сохранение исторической памяти, сбору и увековечиванию памяти о защитниках Отечества на примере семейной истории.В Конкурсе могут участвовать учащиеся образовательных учреждений (общеобразовательных школ, лицеев, гимназий, школ-интернатов, центров дополнительного образования, воскресных школ и др.) Самарской области с 5 по 11 класс (включительно) и семейные команды с обязательным участием не менее 1 учащегося образовательного учреждения (с 1 по 11 класс).Конкурс проводится по трем номинациям:компьютерная презентация в формате *.pptx (PowerPoint) – не более 25 слайдов (индивидуальная работа или работа, подготовленная семейной командой);видеоролик в формате *mpeg4, *3gp, *avi, *mp4 – не более 10 мин.;эссе в формате *docx, *doc (фотографии внутри файла) – не более 5 страниц, шрифт Times New Roman, размер шрифта - 14, интервал - 1,5 (только индивидуальная работа учащегося).Конкурсная работа должна рассказать о родственнике (родственниках) - участнике Великой Отечественной войны или труженике тыла, его боевом или трудовом пути в годы войны. Обязательно включение фотографий, архивных документов, писем, воспоминаний непосредственных участников или близких родственников. Все работы представляются на русском языке, в презентациях и видеороликах приветствуются субтитры на родном языке.Конкурсные работы и заявки на участие принимаются с 10 февраля 2020 года до 17.00 (время местное) 10 апреля 2020 года (включительно) в электронном виде на почту konkurs@samddn.ru