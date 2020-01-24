В Самарской области обсудили подготовку к празднованию юбилея Великой Победы
24 января 2020 13:23
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по проведению Года памяти и славы и организации в регионе культурно-массовых мероприятий, посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие представители профильных министерств и ведомств, а также муниципальных властей.
Открывая совещание, Губернатор подчеркнул: «Оргкомитет «Победа» провел в регионе большую работу, которая уже сегодня позволяет нам проводить целый ряд мероприятий, связанных, в первую очередь, с заботой и вниманием к ветеранам, восстановлением памятных мест, воинских мемориалов и могил героев. Сегодняшнюю встречу мы посвятим вопросам подготовки и проведения торжественных и праздничных мероприятий на территории всего региона».
Министр культуры Самарской области Борис Илларионов доложил, что в Год памяти и славы губернии планируется провести более 500 различных мероприятий. Это выставки, патриотические акции, кинолектории, концерты, митинги, возложения цветов к мемориальным комплексам, театрализованные представления, тематические вечера, в том числе, с участием ветеранов Великой Отечественной войны, а также фестивали и викторины.
Обращаясь к участникам совещания, Дмитрий Азаров акцентировал внимание на том, что при проведении мероприятий важно рассказывать как о фронтовом подвиге наших земляков, так и о куйбышевцах, ковавших Победу в тылу. «Особую ответственность на нас накладывает то, что город Куйбышев в годы войны стал «Запасной столицей», эти события должны быть также отражены в праздничных мероприятиях», – поручил Глава региона.
Также Губернатор напомнил, что Президент России Владимир Путин выдвинул инициативу о присвоении российским городам звания «Город трудовой доблести», на днях соответствующий законопроект был принят депутатами Госдумы в первом чтении. Согласно документу, почетное звание будет присвоено городам, жители которых внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.
Список городов для присвоения звания должен быть составлен к 75-летию Великой Победы. Дмитрий Азаров поручил Правительству совместно с историками и экспертами подготовить научно-историческое обоснование вклада областной столицы и всего региона в Великую Победу.
«Мы по праву претендуем на высокое звание «Город трудовой доблести», потому что Куйбышев, ныне Самара, внес огромный вклад в Победу, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Конечно, статус «Запасной столицы» в годы войны – важный аргумент, тем не менее, нам нужно очень хорошо готовиться, обосновывать системно».
Как отмечается в законопроекте, основанием для присвоения звания может стать награждение предприятий государственными наградами или вручение им переходящих красных знамен Государственного комитета обороны СССР, награждение работников предприятий госнаградами за трудовые заслуги, а также документально подтвержденные факты трудового героизма жителей города в 1941-1945 годах. Ходатайство с приложенным к нему экспертным заключением, подтверждающим наличие указанных оснований, будет рассматриваться Российским организационным комитетом «Победа». В городах трудовой доблести будут устанавливаться стелы с изображением герба города и текстом соответствующего Указа Главы государства, сообщает пресс-служба облправительства.
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