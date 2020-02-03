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Новости /  Общество /  Социум  

В Самарской области из-за снега объявлен жёлтый уровень опасности

3 февраля 2020 09:10
87
В Самарской области из-за снега объявлен жёлтый уровень опасности Ожидается метель, видимость будет слабой.
Ожидается метель, видимость будет слабой.

По информации ФГБУ «Приволжское УГМС» «Объявлен жёлтый уровень опасности. Утром, днём 03.02.2020 местами по Самарской области ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, метель при видимости 500-1000 метров».

Во избежание несчастных случаев в связи с ухудшением погодных условий, Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует:

- при усилении ветра следует ограничить выход из зданий;
- важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра;
- если сильный ветер застал Вас на улице, рекомендуем укрыться в подземных переходах или подъездах зданий;
- не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов;
- ни в коем случае не пытайтесь прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями;
- опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам;
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

В связи с неблагоприятными погодными явлениями на территории Самарской области, Главное управление призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию движения:

- в гололед и снегопад по возможности меньше пользуйтесь автомобилями, воздержитесь от поездок по городу;
- держите дистанцию с запасом, избегайте резкого торможения, не превышайте скорость;
- у перекрестков и пешеходных переходов обязательно помните, что пешеход может внезапно выйти на дорогу.

Будьте внимательны и осторожны!
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Комментарии


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