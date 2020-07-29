В Самарской области были похищены 5 миллионов рублей, выделенные на ремонт школы

Пропажу в 5 миллионов смогли заметить не сразу.
Школа в селе Красный Яр в Самарской области потеряла 5 миллионов рублей, выделенных на её ремонт. По версии следствия, деньги выделялись по муниципальному контракту фирме, которая мошенническим путём похитила денежные средства.
Ситуация произошла ещё в декабре 2019 года. Следователи считают, что руководители внесли ложные сведения об установленном светотехническом оборудовании в акт выполнения работ. За движением расследования уголовного дела пристально смотрит прокуратура района, пишет ПроГородСамара
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Фото pixabay.com
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