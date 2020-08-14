В «Самарский океанариум» доставят гладкошерстных краснокнижных выдр из Чехии

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В предстоящие выходные в «Самарский океанариум» доставят новых жильцов – краснокнижных гладкошерстных выдр (Lutrogale perspicillata). Их прибытия ждали еще в марте, но из-за закрытия границ планы на новоселье пришлось отложить.Три самца и одна самка родились в природном парке Wingham Wildlife Park (Великобритания), а после успели пожить в чешском питомнике Nature Resource Network3. В эти выходные их доставят в «Самарский океанариум» в ТРК «Московский». Гладкошёрстная выдра внесена в Красную книгу МСОП как уязвимый вид. Ареал и численность гладкошёрстной выдры сокращается из-за уменьшения водно-болотных угодий, браконьерства и загрязнения водных путей пестицидами. Специалисты по всему миру борются за сохранение этого вида.Эти хищные млекопитающие очень любят воду. Поэтому специально для них в океанариуме подготовили аквариум с экосистемой, где поддерживается микроклимат, подходящий именно им. Если им надоест плавать они всегда могут с комфортом разместиться на камушках и почистить шерстку, ведь они считаются одними из самых чистоплотных в своем семействе куницеобразных.В среднем они весят 7-11 кг и достигают 1,3 м в длину, самцы всегда крупнее самок. Как и другие выдры, гладкошёрстные выдры имеют перепончатые пальцы и сильные лапы с острыми когтями. Морда короткая, усы толстые, мех толстый бархатистый, двухслойный. Мех от светло- до тёмно-коричневого вдоль спины, а снизу светло-коричневого, иногда достигает почти серого цвета. Передние лапы у этой выдры короче задних, хвост толстый, конической формы.Гладкошерстные выдры прилетят в Самару транзитом через Москву. Для транспортировки животных используются стандартизированные контейнеры.