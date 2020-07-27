В Самаре в местах отдыха для горожан отдыхают козы

В одном из сообществ в социальных сетях жители Самары поделились фотографиями, на которых изображены пасущиеся на пляже козы.
По словам очевидцев, их было больше десятка. Они щипали травку и, по сути, никому не мешали, пишет ПроГородСамара
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- Просто странно как-то это все, лежишь на пляже, загораешь, отдыхаешь, и откуда ни возьмись на пляж приходит стадо коз. Вот так компания, - смеются горожане.
- Знаете, уж лучше пусть на пляжах пасутся козы, чем пьяная молодежь, - говорит Игорь Д.
- Некоторых в последнее время даже ЧП, которые происходят на пляжах, не смущают, а тут козы, - пишет Алевтина Ю.
- В деревнях люди с коровами купаются, а вы тут коз напугались, - подытожил Дмитрий И.
Фото: паблик samara.chp
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