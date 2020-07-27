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В Самаре в местах отдыха для горожан отдыхают козы

27 июля 2020 13:51
177
В Самаре в местах отдыха для горожан отдыхают козы

В одном из сообществ в социальных сетях жители Самары поделились фотографиями, на которых изображены пасущиеся на пляже козы.

По словам очевидцев, их было больше десятка. Они щипали травку и, по сути, никому не мешали, пишет ПроГородСамара.

- Просто странно как-то это все, лежишь на пляже, загораешь, отдыхаешь, и откуда ни возьмись на пляж приходит стадо коз. Вот так компания, - смеются горожане.

- Знаете, уж лучше пусть на пляжах пасутся козы, чем пьяная молодежь, - говорит Игорь Д.

- Некоторых в последнее время даже ЧП, которые происходят на пляжах, не смущают, а тут козы, - пишет Алевтина Ю.

- В деревнях люди с коровами купаются, а вы тут коз напугались, - подытожил Дмитрий И.

Фото: паблик samara.chp
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Комментарии


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В Самарской области почтили память Соловецких юнг
С раннего утра самарская набережная заполнилась людьми в тельняшках. Многие пришли с женами и детьми.  Социум
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Прямая речь/Интервью
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
21 июля 2020  11:06 
Владимир Жириновский прокомментировал назначение Михаила Дегтярева врио губернатора Хабаровского края
 У Дегтярева в биографии нет никаких пятен, говорит лидер ЛДПР. В стране
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Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
15 июля 2020  10:00 
Турчак: перед «Единой Россией» стоит задача по наполнению конкретным содержанием каждого положения Конституции
Это основа для составления предвыборной программы партии.  Политика региона
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Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.
2 июля 2020  18:28 
Ольга Гальцова поблагодарила жителей региона по итогам голосования по Конституции РФ
Это историческое и важное событие, которое определило настоящее и будущее нашего государства.  Социум
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Новости Тольятти
24 июля 2020  16:07
ООО «ЮниФлэйкс» производит широкий ассортимент высококачественных резаных и цельных хлопьев из овса, ячменя, пшеницы, ржи. Продукцию предприятия можно встретить на полках крупнейших гипермаркетов страны.
Тольяттинское предприятие подало заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда и поддержка занятости»
ООО «ЮниФлэйкс» производит широкий ассортимент высококачественных резаных и цельных хлопьев из овса, ячменя, пшеницы, ржи. Продукцию предприятия можно... Новости Тольятти
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23 июля 2020  14:26
ГК «АТС» занимается разработкой схем компоновки, технологических карт и установкой адаптированных битопливных систем в условиях серийного выпуска легковых автомобилей.
Резидент технопарка «Жигулевская долина» ГК «АТС» перевел на газ 1500 автомобилей
ГК «АТС» занимается разработкой схем компоновки, технологических карт и установкой адаптированных битопливных систем в условиях серийного выпуска... Новости Тольятти
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23 июля 2020  10:56
В Тольятти обновят Центральный парк
В Тольятти обновят Центральный парк
 Конкурс на разработку концепции развития парка Центрального района проводится в период с 23 июля до полудня 23 октября 2020 г.  Новости Тольятти
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