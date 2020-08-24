В Самаре в лесополосе недалеко от жилых домов обнаружили семейство диких кабанов

Как сообщил житель города в соцсетях, животные обитают в Студёном овраге.
В Самаре в лесополосе в Студёном овраге, недалеко от ЖК “Лесная поляна”, местные жители обнаружили семейство диких кабанов. Как сообщает очевидец в паблике “Подслушано Самара”, их поголовье стремительно растёт.
- Если зимой было две самки и Пумба, то сейчас у обеих самок детки, и они растут. Им там и жёлуди и яблоки, одним словом, раздолье. Но когда-нибудь это очень плачевно закончится. В лесопарке гуляют дети, родители с колясками, собачники и просто любители активного отдыха. Может быть власти помогут кабанам в заповедник переехать? — задаются вопросом жители.
Обеспокоенность жителей тем более актуальна, что в Самарской области свирепствует африканская чума свиней, пишет СитиТраффик.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий