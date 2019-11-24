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Новости /  Общество /  Социум  

В Самаре сегодня отпразднуют день Моржа

24 ноября 2019 10:45
187
В Самаре сегодня отпразднуют день Моржа
Бесплатная баня, чай и обед:ждут гостей.

Сегодня, 24 ноября, самарцы будут отмечать день «Моржа». Для гостей праздника организаторы мероприятия подготовили массу сюрпризов.

Насыщенная программа рассчитана на детей и взрослых. Будет бесплатная баня, горячий чай и обед, погружение в воду для желающих, мастер классы , стрельба из арбалета и много всего интересного.

Мероприятие начнется в два часа дня на Полевом спуске, пишет ПроГородСамара.
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Комментарии



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