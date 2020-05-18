В Самаре пройдет прямая линия о регистрации жилых помещений

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20 мая с 10.30 до 11.30 Управление Росреестра по Самарской области проведет «прямую линию», в ходе которой начальник отдела регистрации объектов недвижимости жилого назначения Управления Росреестра по Самарской области Ольга Владимировна Герасимова ответит на вопросы том, как зарегистрировать право собственности на квартиру, жилой и садовый дом, как перевести садовый дом в жилой на участке для садоводства, в какие органы необходимо обратиться прежде чем подать заявление о регистрации прав (при участии в сделке несовершеннолетних, супругов или возведении дома на земельном участке), каковы сроки регистрации жилой недвижимости в Самарской области, как обратиться с заявлением о регистрации права через Интернет.Звоните и задавайте вопросы по телефону (846) 33-22-555.