В Самаре пройдет прием замруководителя Управления Федеральной службы судебных приставов региона

74

13 марта 2020 года с 10:00 до 12:00 заместителем руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области – заместителем главного судебного пристава Самарской области Корсуновым Сергеем Аркадьевичем будет осуществляться прием граждан в отделе судебных приставов Советского района г. Самары по адресу: г. Самара, ул. Физкультурная, д. 106а.Запись на личный прием осуществляется по телефонам: 8 (846) 266-38-71, 8 (846) 263-65-65.