В Самаре озвучили сроки открытия нового корпуса детской психбольницы
11 февраля 2020 12:03
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В областной столице определились со сроками сдачи в эксплуатацию нового медучреждения. Речь идет о детском корпусе самарской психбольницы на Воронежской, 11а.
Здание возвели с нуля на территории бывшего детского сада, но пока в эксплуатацию не ввели.
— Больница пустует по нескольким причинам. В их числе — ужесточение противопожарных требований, что влечет за собой необходимость корректировать проект корпуса, а также кирпичные гаражи, из-за которых невозможно проехать пожарной технике, — пояснил главврач Михаил Шейфер.
Сейчас проводят корректировку проекта. Деньги на это уже выделили. Что касается гаражей, то их планируют изъять у собственников, выплатив за это компенсацию. Сдать готовый объект собираются в 2021 году.
О планах строительства нового корпуса психбольницы стало известно ещё осенью 2015 года. Тогда городские власти предоставили разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка на Воронежской, 11а. А в ноябре 2019 года приступили к поиску подрядчика для возведения здания. Судя по документам заказа, общая площадь здания составит около 2365 квадратных метров. В том числе здесь планируют озеленить территорию в 1000 квадратных метров, пишет 63.ру.
Фото: губдума Самары
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