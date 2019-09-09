В Самаре отметили 433-летие города
9 сентября 2019 09:14
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Самара отпраздновала свой день рождения осенью уже в 8 раз - эта традиция появилась в начале сентября 2012 года. До этого горожане отмечали День города в конце мая. В 2012 году самарские историки и краеведы поддержали инициативу Дмитрия Азарова (в то время мэра Самары) о переносе Дня города с мая на сентябрь, считая это исторически обоснованным.
В этом году в течение трех дней, с 6 по 8 сентября, народные гулянья с концертами, спортивными соревнованиями и развлечениями для детей и взрослых проходили в парках и на площадках всех районов города. В пятницу, 6 сентября, на склоне площади Славы отгремел фестиваль «Самара open jazz». В концерте приняли участие государственный камерный оркестр джазовой музыки имени Олега Лундстрема (Москва), музыканты джазовой студии «Движение», джаз-квартет Григория Файна, джазовый оркестр Республики Татарстан, одна из лучших джазовых певиц России певица Мариам Мерабова, группа LRK – трио (Москва).
В субботу, 7 сентября, в городе прошел фестиваль студентов Самарской области «Мы — будущее России». Студенты региона представили новые достижения и уникальные разработки в науке, творчестве, спорте, а также свои образовательные учреждения. Кроме того, все пришедшие смогли принять участие в квесте «Посвящение в студенты», розыгрыше призов. В тот же день на площади им. В.В.Куйбышева, в сквере на пересечении улиц Красноармейской и Галактионовской, был открыт памятник композитору Дмитрию Шостаковичу (работы скульптора Зураба Церетели). Там же, на площади, состоялся фестиваль классической музыки «Седьмая симфония», на котором выступили солисты Большого театра Ольга Селиверстова, Юлия Мазурова, Мария Лобанова, Константин Шушаков и Бехзод Давронов, хоровые коллективы, академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии.
Памятник Дмитрию Шостаковичу
Заключительный день праздника получился не менее насыщенным. Днем гости и жители города смогли вдоволь посмеяться на молодежном КВН-марафоне «Я люблю Самару» в Струковском саду и поучаствовали в интерактивных, спортивных, творческих площадках, а также активно сдавали нормы ГТО. В Летнем театре прошел концерт детских творческих коллективов, а также студентов, участников и лауреатов фестивалей «Веснушка» и «Студенческая весна». Любители сладкого смогли побаловать себя на набережной, где состоялся шоколадный праздник от компании «Нестле Россия». Всех желающих угощали новыми шоколадками «Дуэт с фундуком» и «Дуэт в горьком».
Кульминацией Дня города стал большой концерт на площади Куйбышева. Для самарцев выступили такие российские звезды, как Денис Клявер, Зара, Александр Иванов, группы «Рондо» и «Синяя птица». Завершил концерт популярный поп-певец Дима Билан.
Дима Билан выступил в Самаре
В завершении вечера с праздником жителей областного центра поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. «Я от всей души поздравляю вас с днем рождения родного, любимого города Самара, историей которого мы гордимся, память о подвигах которого мы свято храним в своем сердце, который по-настоящему устремлен в космическое будущее. Я хочу от всей души поблагодарить вас за ваш вклад в развитие и процветание города. Город меняется на глазах, он становится чище и краше, - отметил глава региона. - Ввысь стремятся новые комфортные дома, строятся новые детские сады, больницы и школы, преображаются наши дворы и общественные пространства. Чего только стоит новая Крымская площадь - красавица в Самаре. Это стало возможно благодаря вашей активности, вашей ответственности за родной город, благодаря реализации национальных проектов в нашем городе, инициированных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. И я уверен, что, объединив усилия, мы сделаем еще больше во имя и во благо каждого жителя Самары, во имя нашего любимого города. С праздником, дорогие мои. Спасибо всем, кто устроил этот праздник в Самаре - главе города, нашим замечательным партнерам и артистам и, конечно же, вам - праздничное настроение в городе создали именно вы! Здоровья, счастья, благополучия, мира нашему общему дому - Самаре!».
Под занавес торжества над площадью отгремел грандиозный салют, сообщает "Волжская коммуна".
Фото pixabay.com
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