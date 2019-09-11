В Самаре объявлены публичные слушания по планировке территории в границах улиц Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Толстого
11 сентября 2019 11:08
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Постановлением Председателя Совета депутатов Самарского внутригородского района г.о. Самара А.Медведева объявлены публичные слушания по планировке территории в границах улиц Комсомольской, Водников, Венцека, Алексея Толстого.
по 15.10.19г осуществляется прием мнений и предложений по Проекту от жителей района лично или по почте по адресу: Некрасовская, д.38 либо по электронной почте: smradm@samadm.ru.
Всех жителей Самарского района приглашают на открытое собрание по обсуждению Проекта, которое состоится по адресу: Некрасовская, д 38 в зале заседаний во вторник 17 сентября 2019г. в 17-00.
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