В Самаре на Речном вокзале появится новый причал

Начались работы по строительству нового причала в Самаре на Комсомольском спуске.
К 2023 году в Самаре должен появиться новый пассажирский причал на Волге. В паспорте строительного объекта указано, что заказчиком строительства выступило ООО «ТК СтройНефтеГаз», а разрешение было выдано Отделом водных ресурсов по Самарской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления.
Ранее обговаривалось, что планируется возвести новое трёхэтажное здание речвокзала, общая стоимость работ оценивалась в 700 млн рублей, пишет ПроГородСамара
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