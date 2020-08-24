В Самаре массово меняют зоны рекреационных территорий под индивидуальные жилые дома

Администрация Самары опубликовала заключение о результатах публичных слушаний от 24 июля 2020 года.
Согласно документу, 20 жителей города выступили с предложениями сменить зоны рекреационных территорий на зону застройки индивидуальными жилыми домами.
Так, девять земельных участков находятся в Самаре на просеках (Просека 1,2,3,6,8 и 9). Четыре участка расположены в Студеном Овраге. Также в документе указываются земли на Московском шоссе СТ КПО «ЗиМ» — шестая линия, участок 12, в поселках «Озерки» и «Рубежное», на Ново-Садовой, 150. У одного участка указан только кадастровый номер, согласно карте он находится неподалеку от «Рубежного». Еще два участка расположены в Барбошиной поляне.
Среди рекреационных зон в основном встречаются Р-1 (зона центра рекреационных территорий), Р-2 (зона парков, бульваров, набережных), Р-3 (зона природных ландшафтов) и Р-4 (зона особо охраняемых природных территорий). В заключении об итогах слушаний указано, что предложения рекомендовано поддержать, пишет СО ОНЛАЙН.
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